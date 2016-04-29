Украинский режиссер о "преступнике" Пореченкове: нажал на курок — перестал быть артистом

Не всех российских артистов и фильмы нужно запрещать в Украине.

Об этом украинский режиссер Семен Горов рассказал на чате в "Главреде".

"Думаю, что нельзя все косить под одну гребенку. Каждый конкретный случай требует изучения. Вот, например, актер Пореченков. Он имеет право на свою точку зрения, но он не имеет права приезжать в Украину и стрелять из крупнокалиберного оружия по нашим солдатам. В тот момент, как он нажал на курок, он перестал быть артистом и стал преступником", — заявил режиссер.

Но Горов также добавил, что все имеют право на ошибки и людям нужно давать шанс исправиться. "Если какой-то артист в силу каких-то причин что-то подписал или что-то сказал, думаю, не стоит сразу вычеркивать его из нашей жизни. Каждый может ошибаться, у человека может меняться точка зрения, и, вообще, это может оказаться неправдой".

Напомним, Семен Горов рассказал о курьезах на съемках "Останнього Москаля".