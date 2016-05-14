Арт-продюсер Александр Новиченков: Украина была фабрикой по производству российского кинопродукта

На сайте "Главред" состоялся чат с арт-продюсером, работающим в различных сферах искусства, начиная от короткометражных фильмов для Каннского кинофестиваля и заканчивая мировыми арт-проектами, Александром Новиченковым, который в 2015 году принял участие в международном фестивале Burning Man (штат Невада) в составе украинской команды с арт-объектом "Love" в качестве продюсера. Общаясь с читателями, он рассказал, планирует ли еще участвовать в фестивале Burning Man, насколько в нашей стране востребовано и понято современное искусство инсталляции, чем отличаются принципы работы киноиндустрии в Украине и США, в чем состоят главные проблемы украинского кино, выиграем ли мы, отказавшись сейчас, во время войны, от российской кинопродукции, почему первой работой Александра по колоризации черно-белого фильма стала именно картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики", благодаря кому и чему в сфере культуры Украину знают за океаном — в США, а также почему считает картины Эльдара Рязанова совершенными.

Представляем стенограмму чата с Александром Новиченковым.

dim-dim: Вам и Вашей команде респект за прошлогоднюю инсталляцию на Burning Man — очень круто! Будете ли принимать участие в фестивале в этом году? Если да, расскажите подробнее: когда, чем именно в этот раз будете удивлять, концепция, какие надежды возлагаете, к чему сводится при этом работа арт-продюсера? Заранее спасибо за ответ.

Александр Новиченков: Спасибо. Это для многих из нас было сбычей мечт. :) Прошлым летом мы планировали вернуться с ещё более крутым и впечатляющем проектом, но решили перенести это на позже. Идея "Love" вынашивалась Миловым лет пятнадцать. Так что всему свое время. Кстати, мы скоро покажем кое-что грандиозное и в Украине.

Natalie: Расскажите об украинской команде, участвующей в Burning Man. Из кого она состоит, сколько человек насчитывает? Насколько жесткая конкуренция на этом фестивале, сложно ли бороться украинской команде? И — что получает победитель?

Александр Новиченков: Команда у нас была самая лучшая и очень разнообразная. Люди — со всех регионов Украины, и не только. И очень разношерстные в плане профессий. Все были сплочены и заряжены на позитив. Непосредственно на фестиваль поехало 12 человек, но многим из тех, кто создавал скульптуру, отказали в визе, и они не смогли поехать. Точное количество участников мне назвать сложно. Конкуренция на получение гранта очень жесткая. Команде, выигравшей грант, частично покрываются расходы на создание арт-объекта, а также создаются условия для приезда команды.

dim-dim: Спасибозаответ, Александр! Простите, не совсем понял из ваших слов, будете ли вы все-таки принимать участие в Burning Man в этом году?

Александр Новиченков: В этом году мы участвовать не будем. Есть другие интересные проекты, в том числе и в Украине, которые хочется воплотить. Возможно, в следующем. Задумки есть, желание тоже.

Nemo: Музыка, театр, живопись, скульптура — да, это виды искусства. Тут спорить не о чем. А инсталляция... Разве это искусство?

Александр Новиченков: Если это трогает за душу — да, это искусство. Плюс — это скульптура.

Zoyi: Сучасне мистецтво інсталяції, судячи навіть із того масштабного фестивалю, в якому ви брали участь, на Заході розвинуте, до нього є інтерес, на нього є попит. А як щодо України? В якому стані воно тут, чи існує взагалі? Чого не вистачає нам, аби популяризувати цей вид мистецтва і зробити його не менш затребуваним, ніж на Заході?

Александр Новиченков: Багато чого не вистачає, переважно у головах людей. От зараз мій друг Гео Лерос (з яким ми зняли два короткометражні фільми) є куратором проекту Art United Us. Він запрошує до Києва всесвітньо відомих художників, які безкоштовно (!) малюють чудові мурали. Але дуже багато людей цю ініціативу критикують. Фарбу розливають, сваряться.

Серйозна проблема нашого суспільства — консерватизм, відторгнення всього нового і незвичного. На Заході люди більш open minded — дослівно перекладається "з відкритим розумом". Але все приходить із часом.

Lidia: Олександре, ви зараз у США — це тимчасово, чи плануєте там лишитися? Що стало вирішальним при прийнятті рішення поїхати з України?

Александр Новиченков: Як то кажуть: "Риба шукає, де глибше, а людина — де краще". Я — за космополітизм. Не знаю, де я опинюся завтра. Ніколи б не погодився закрити для себе кордони в жодну зі сторін. І в Америки, і в України є свої недоліки і переваги. І якщо переваги Сполучених Штатів для великої кількості людей очевидні — в України вони теж є. Вітчизняний ринок зараз розвивається, і є великий шанс знайти і завоювати своє місце під сонцем. У мене ще є велика надія, що Революція Гідності не пройде даремно. Багато хороших людей зараз працює над цим і не збирається опускати руки.

Dinka: Олександре, ви — творча людина. Скажіть, як на вас вплинуло життя в Америці? Ви помічаєте, що в чомусь змінилися завдяки цій країні?

Александр Новиченков: Нове середовище завжди змінює. Ще в 2011-2012 роках, коли я навчався в Лос-Анджелесі, я отримав неймовірний досвід і дуже розширив свої погляди. Також я побачив, як це, коли система працює в інтересах людей, а не в інтересах групи людей. Коли державні службовці — це дійсно просто найняті народом менеджери.

Щодо культури, в Штатах є одна цікава особливість — держава НЕ підтримує ті види мистецтва, які можуть себе прогодувати самостійно. Наприклад, кіно. Закони відкритого ринку не дозволяють випускати продукт, що не буде рентабельним (в тому чи іншому сенсі).

Fedor: Вы позиционируете себя как украинского деятеля искусств или уже заморского, американского? Планируете возвращаться в Украину? Или хотели бы дальше жить, работать и творить в Америке?

Александр Новиченков: Я позиционирую себя как космополита. Я очень люблю Украину и буду делать все в рамках своих возможностей, чтобы создавать интересный и качественный продукт. Но и закрываться в рамках одного государства не хочется. Иными словами, если можно создать что-то за пределами Украины, почему бы этого не сделать? За рубежом всегда можно получить бесценный опыт, который я опять же смогу применить в Украине. В Америке система работает совершенно по-другому, и сейчас я изучаю ее изнутри. В будущем планируются несколько совместных проектов, но о них пока рано заявлять.

Dinka: Завдяки чому або кому у мистецькому середовищі США знають Україну (з вашого особистого досвіду)? Якщо, звісно, хоч щось знають… :) Як загалом, за вашими спостереженнями сприймають українське (культуру, менталітет, людей тощо)? Є, наприклад, якісь наші реалії, які видаються людям з-за океану екзотичними? :)

Александр Новиченков: Раніше Україну знали лише завдяки Кличкам, Шевченку і, на жаль, Чорнобилю. Під час Революції Гідності наша країна була другою-третьою новиною у кожному блоці новин. Зараз все трошки забулося, і знову людям незрозуміло, що там відбувається в цій далекій країні.

Серед культурного простору є популярні митці, але це далеко не мейнстрім. Наприклад, гурт "Даха Браха" набагато більш популярний за кордоном, аніж на Батьківщині. Кілька днів тому був черговий їхній концерт у Лос-Анджелесі. Затребуваними є і наші художники. Завдяки "моді" на українське, яка співпала з трендом Boho chic (бохо-шик — это смесь стиля хиппи, микс фольклора, милитари, одежды цыган и этнических мотивов. Стал популярен еще в 2000 году, в текущем сезоне переживает очередной всплеск. Слово "бохо" происходит от слова "богема" — Ред.), популярними стали українські дизайнери, такі як Віта Кін. Але про це я знаю не багато, тільки те, що дружина розповідає. :)

ostap_g.: Поділіться, будь ласка, вашими міркуваннями з такого приводу: чого не вистачає нашим творчим талановитим співвітчизникам, аби бути по-справжньому затребуваними закордоном, зрозумілими та бажаними там? Що аж таке потрібно запропонувати світові?

Александр Новиченков: Не вистачає розуміння, що на Заході у більшості кіно працює за іншою схемою. В Україні часто кіношники скаржаться на недостатнє державне фінансування. Але водночас дуже рідко на підготовчому етапі планується дистрибуція. На Заході, перш аніж створити продукт, творці одразу визначають цілі і подальші плани просування. Це якщо говорити про кіно.

У мистецтві порада одна — не боятися заявити про себе. Люди бояться поїхати і спробувати себе. у нас дуже маленький ринок, мала кількість людей може побачити продукт. Треба рухатись туди, де мистецтво працює. І я кажу не тільки про Америку.

Tianna: Александр, как бы вы оценили состояние украинского кино на сегодня? Вы видите хоть какие-то основания полагать, что оно будет жить, а не выживать?

Александр Новиченков: Шанс есть всегда. Большая проблема нашего кино, по моему мнению, в том, что его снимают без цели. А необходимо понимать, что это кино нужно ещё продать, вернуть затраченные средства на картину и попытаться заработать. Нужно осознавать, что с таким количеством кинозалов в Украине это нереально. Когда люди берутся за проект, они довольно призрачно оценивают, зачем они это кино снимают. Я сам с этим столкнулся, работая над своим первым фильмом. Нашей целью тогда был Каннский кинофестиваль. Но что делать с фильмом после, я просто не знал. Сейчас уже стал умнее. :)

Tianna: Как считаете, выиграет ли Украина от того, что сейчас отказывается (пусть не полностью, но все-таки в значительной степени) от российской кинопродукции, сериалов?

Александр Новиченков: Однозначно выиграет. Раньше, до всей "этой" ситуации (если быть политкорректным), в Украине снималось огромное количество российского продукта. Мы были своего рода фабрикой по производству. Мое личное мнение — и отлично. Набили руку, появилось много опытных и талантливых киношников. Самое время вырасти и делать свое. Главное не вдаваться в "шароварщину" или уж очень поэтическое кино, а создавать продукт, который продается.

Liam: Сегодня актуальный вопрос для Украины об искусстве и политике. Должны ли деятели искусств (музыканты, художники, писатели, актеры и другие) открыто высказывать свою гражданскую позицию, демонстрировать ее в творчестве, корда в их стране война? Или искусство должно быть вне политики, выше политики? Как вы полагаете?

Александр Новиченков: Все зависит от того, как и что человек чувствует. Особенно если этот человек — художник, артист. Многие люди искусства находятся вне политики не потому, что они недостаточно патриотичны, а просто они находятся в другом измерении, в другом мире, если хотите. Для других, наоборот, искусство является способом выразить свои эмоции и видение. Но я не приемлю, когда люди занимаются популизмом и пропагандой. Кроме того, я против обобщений и причесывания всех под одну гребенку.

Natalie: Имеют ли право на жизнь работы художников или выставки с ярко выраженным политическим посылом или коммерческим характером? Вам интересны такие работы?

Александр Новиченков: Имеют ли такие работы право на жизнь? Да. Интересны ли они мне? Не очень. Хотя, смотря что называть "искусством с ярко выраженным коммерческим характером". Например, картины Уорхола — это же тоже, получается, "коммерческий характер". А Сальвадор Дали, тот вообще логотип "Чупа Чупс" создал.

Fedor: Считаете ли вы правильным то, что сейчас так рьяно взялись за вопросы памятников, прежних спорных героев, запреты фильмов, культурные и религиозные вопросы? Для чего в и так непростые времена доставать на поверхность и кроить по-новому наиболее чувствительные и болезненные для нашего общества вопросы? Не лучше бы было делать акцент на том, что объединяет?

Александр Новиченков: Возможно, вы слышали, что сразу после скульптуры "Love" Милов создал другую — это статуя Ленина, переделанная в Дарта Вейдера, а его голова раздает Wi-Fi. Это как раз воплощение ироничного отношения к данному вопросу, пример того, как можно не просто развалить или разрушить, а трансформировать в новую форму.

Украинцы сейчас только начинают себя идентифицировать как самостоятельный народ, и, если для этого нужно попрощаться с частью прошлого, то — так тому и быть. То, что многие впоследствии бросаются в крайности — это воплощение пословицы "заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет". Никогда нельзя выключать мозги и закрывать душу.

Figaro: Если бы сейчас для работы в театре или кино вас пригласили в Россию, каким бы был ваш ответ? Допустим, что гонорар был бы весьма аппетитным.

Александр Новиченков: Я ожидал подобного вопроса. Тут дело абсолютно не в гонораре. В России сейчас очень много адекватных людей, неподверженных пропаганде. Так же не подвержен пропаганде и я, и не верю в эти 86 или 146 процентов. Социальный проект Reday.me, который я упоминал выше, снимался украинским режиссером по заказу Екатеринбургского фонда. И я с большим удовольствием принял в нем участие, так как считаю вопрос наркомании среди молодежи очень важным. Для социальных проектов не существует границ. В пропаганде я бы точно не участвовал, да и уверен, что не предложили бы.

Edmon: Почему вы не снялись в фильме "Мы из будущего-2"? Из-за его "ватности" и антиукраинской направленности или по каким-то другим причинам?

Александр Новиченков: Все просто: потому что на роль в конечном итоге утвердили другого актера — моего друга и сокурсника Диму Ступку, который очень достойно сыграл в этом фильме. На момент съемок нынешняя политическая ситуация, если и предсказывалась отдельными аналитиками, то для подавляющего большинства населения казалась не более реальной, чем путешествие на Солнце. Если я не ошибаюсь, это был 2007 год.

Anastasia: 1. Почему, занявшись колоризацией старых-любимых фильмов, вы начали именно с "В бой идут одни старики", "Берегись автомобиля", "Офицеров"? От чего зависел выбор? 2. Как вы думаете, есть ли такие черно-белые фильмы, которые не стоит создавать и в цвете? Из-за настроения, атмосферы что ли… Понимаю, что очень субъективно, но лично я ну совершенно не воспринимаю "17 мгновений весны" "раскрашенным". Возможно, это просто привычка. Но воспринимаются версии по-разному. Спасибо за ответы и удачи вам.

Александр Новиченков: Первым колоризационным проектом, в котором я участвовал, был фильм "В бой идут одни старики". О ценности этого фильма, я думаю, говорить не стоит, это и так понятно. А вот идея колоризации возникла потому, что этот фильм изначально задумывался Леонидом Быковым как цветной. Но на киностудии не выделили достаточно средств на закупку цветной кинопленки, поэтому было принято решение снимать в ч/б. Так что колоризация, по сути, это пусть и запоздалое, но воплощение желания самого режиссера. Этим, надеюсь, я ответил и на Ваш второй вопрос — некоторые картины изначально задумывались как черно-белые. Но большинству таких фильмов необходима реставрация, так как условия хранения фильмокопий порой были просто чудовищные. Реставрацией фильмов мы тоже занимаемся, это одно из наших основных направлений. Колоризацией "17 мгновений весны" занималась другая компания, это не наш продукт.

Olga__: Как вам номер Джамалы на "Евровидении"? Есть ли у нее шансы на победу? А также что вы думаете о заявлении гендиректора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании о том, что Украина может отказаться от участия в "Евровидении-2017", если победу одержит представитель РФ?

Александр Новиченков: Спасибо, благодаря Вашему вопросу наконец-то дошли руки до того, чтобы полностью посмотреть ее выступление. Это потрясающе. Мурашки по коже.

Насчет заявления — еще рано о чем-то судить. В жизни и в работе я придерживаюсь принципа — не делить шкуру неубитого медведя. Давайте будем лучше рассуждать, как бы нам на высоком уровне и без откатов организовать "Евровидение" в Украине, если Джамала выиграет.

Figaro: Скажите, а в каких театральных постановках в Украине вас можно увидеть в ближайшее время? Задействованы ли вы в данный момент в съемках каких-либо фильмов?

Александр Новиченков: На данный момент я больше сконцентрирован на продюсерской работе. Недавно спродюсировал и снялся в короткометражном фильме. Режиссер — Александр Анпилогов. Фильм получился очень красивым, он сейчас находится на этапе монтажа. Также ведутся переговоры о моем участии в съемках украинского проекта летом.

На театр у меня сейчас, к сожалению, просто физически не хватает времени. Но при любой возможности я бы с огромным удовольствием снова поработал бы с Виталием Малаховым в Театре на Подоле.

Figaro: С какими режиссерами или актерами еще той, советской, эпохи вы хотели бы поработать на сцене? И почему?

Александр Новиченков: С Эльдаром Рязановым. Я считаю, что он снимал лучшие комедии в Советском Союзе. Жанр комедии намного сложнее, чем кажется. Это вообще один из самых сложных жанров. А Рязанов — величайший мастер. Он уделял много времени репетициям, почти как в театре перед спектаклями. Поэтому его картины выглядят совершенными.

Я считаю, что большая проблема современного отечественного кино — недостаточное количество работы режиссера с актерами до съемочного процесса, недостаточный разбор материала и характеров.

Alia: Александр, где легче сниматься: в рекламных роликах, сериалах или полнометражных фильмах?

Александр Новиченков: Хм. На самом деле все зависит от проекта. Хочется сказать, что реклама проще, но это не так. Короче — факт. Например, недавно я снялся для социального проекта против наркотиков "Reday.me". Сьемки были настолько поглощающими и интересными, что ощущение было, будто мы снимаем кино. Все зависит от людей, как они относятся к проекту. В Украине часто сериалы делают "левой ногой", воспринимают их как второсортный продукт. Конечно, в таких проектах участвовать не интересно. Ведь тогда ты не получаешь удовольствия от процесса, а я очень люблю свою работу.

Я вижу более существенное различие между работой в театре и съемках в принципе. Театр можно сравнить с бегом на стайерскую длинную дистанцию без остановок, когда нет возможности остановиться и снять еще один дубль. Тогда как кино для меня — это больше спринт.

Natalie: Творческие люди обычно весьма болезненно воспринимают критику. А как к ней относитесь вы? :)

Александр Новиченков: Я очень самокритичный человек. Вот, например, я никогда не бываю доволен своей актёрской игрой. Главное — от кого ты слышишь эту критику: если от людей, которые для тебя являются авторитетом, то это только на пользу.

Anastasia: Пару раз замечала упоминание в интернете о "Детской киношколе Александра Новиченкова". Она существует, действует? Чем ваша программа преподавания отличается от других принципиально?

Александр Новиченков: Спасибо за вопрос. Проект школы пришлось заморозить, когда начался Майдан. Тогда возникли другие приоритеты. Потом закрутились другие проекты… Но в скором времени мы откроемся вновь.

О подходе пока подробно говорить не буду, пока идея не воплощена. Но могу сказать, что он будет очень американским и будет полностью отличаться от того, что есть у нас сейчас.

Краткая справка о госте "Главреда". Александр Новиченков начал свою актерскую карьеру в 2005 году, и его первыми работами стали видеоклипы группы "Табула Расы", Валерия Меладзе, Вики Антоновой, дуэта Валерия Меладзе и Анастасия Приходько.

В 2006 году Александр поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого на специальность "драматический актер театра и кино", где худруком курса был Герой Украины, Народный артист СССР и Украины Богдан Ступка. С первого курса Александр работал в нескольких театрах Киева: Театре им. И. Франко, киевском театре "Театр", а также Театре юного зрителя.

В 2007-м по приглашению всемирно известного кинорежиссера Кшиштофа Занусси участвовал в творческой поездке в Республику Польша с театральной постановкой по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь". В 2008-м в составе творческой группы проходил стажировку во МХАТе. В Москве был показан спектакль по пьесе Чехова "Чайка", где Александр играл главную роль — Треплева.

Во время обучения в университете Новиченков активно снимался: в телесериалах "Бывшая", "Возвращение Мухтара"; в фильмах "День зависимости", "Заграва", "Кто кому кто", "Брат за брата", "Crocodile" (Франция); в видеоклипах украинских и зарубежных исполнителей, рекламных роликах (компаний Coca-Cola, McDonalds, Danon, Huawey, Samsung, Сherry auto, Tuborg Green и других). Неоднократно приглашался как актер театра и кино на сезоны мод в качестве модели Kyiv "Ukrainian Fashion Week" у ведущих дизайнеров, cнимался для журналов "Men'sHealth", "Ukrainian Fashion Week", "Vogue".

По окончании университета Новиченков был приглашен на работу в Киевский драматический "Театр на Подоле", где работал актером до 2012 года. Параллельно в 2011-м cпродюсировал фильм "Дневник моего Я" и сыграл в нем главную роль, а также был ассоциированным продюсером фильма "Земля забвения" с Ольгой Куриленко в главной роли.

Также Новиченков, сотрудничая с американской компанией "Global 3 Pictures", был ассоциированным продюсером колоризованной версии фильмов: "Офицеры", "В бой идут одни старики", "Берегись автомобиля".

В конце 2014 года Новиченков приехал в Лос-Анджелес для подписания договора и подготовки к съемке в фильме "Тирания" вместе с актрисой Ольгой Куриленко. Съемки фильма в настоящие время приостановлены.

В 2015-м Александр Новиченков принял участие в международном фестивале Burning Man (штат Невада) в составе украинской команды с арт-объектом "Love" в качестве продюсера.