В украинский прокат выходит фильм "Легенда про Тарзана"

В четверг, 30 июня, в украинский кинопрокат выходит фильм "Легенда про Тарзана" режиссера Дэвида Йэтса.

Фильм рассказывает о том, как освоившийся в Лондоне Тарзан возвращается в джунгли Африки, чтобы отстоять родные края в борьбе с алчными промышленникам, пишет ZN.UA.

Тарзан не представляет в какую ловушку он попал, став пешкой в смертельной игре коррумпированного бельгийского капитана Леона Рома.

Главную роль в ленте исполнил Александр Скарсгард, а главного злодея сыграл Кристоф Вальц.

В фильме также снялись Марго Робби и Сэмюэл Л. Джексон.

Бюджет фильма составил 180 млн долл. Съемки новой истории о повелителе джунглей проходили в Великобритании и Габоне и завершились в октябре 2014 года.

Напомним, украинская анимационная студия "Panama Grand Prix" совместно с "Ukrainian Film Distribution" обнародовали трейлер нового полнометражного анимационного фильма "Микита Кожем'яка".

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