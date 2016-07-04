Названы 5 городов-претендентов на проведение "Евровидение-2017"

Пять крупнейших городов Украины официально подали заявки, чтобы принять у себя песенный конкурс "Евровидение-2017".

Среди претендентов Киев, Львов, Днипро, Одесса и Харьков, сообщает ТСН.

Города уже получили перечень условий проведения конкурса и подписали договор о неразглашении некоторых подробностей.

Среди требований к городам-претендентам, – прямые авиасообщения с европейскими странами, пять тысяч гостиничных мест по "средней цене" и крытая арена, которая вмещает не менее пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что основной загвоздкой для Украины является наличие вместительной крытой арены. Лишь столичный Дворец спорта, способный вместить до 10 тыс. зрителей, обладает крышей. "Олимпийский" также не является полностью крытым стадионом. То же самое в Днипре, где есть современная "Днепр-Арена" (25 тыс. зрителей) и Львове с его "Ареной Львов" на 35 тысяч.

Напомним, ранее Нищук заявил, что Украина планирует потратить на проведение "Евровидение-2017" 14,5 млн евро.