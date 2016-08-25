Сеть порвал клип с дракой американских политиков в "Украинском доме", опубликовано видео

В центре Киева в "Украинском доме" всемирно известный DJ Shadow, который считается выдающимся деятелем в развитии инструментального хип-хопа, снял новый клип.

Клип был снят на композицию "Nobody Speak", записанную совместно с группой "Run The Jewels", пишет "Таблоид".

В кадре политики начинают дискуссию и вскоре переходят от слов к драке. А один из героев клипа даже ломает карандаш, как это в свое время сделал президент беглый Виктор Янукович.

"Мы хотели сделать положительное, оптимистичное видео, в котором показано политиков в их лучшей предвыборной форме. Зато получилось вот что", — говорится под видео, размещенном на YouTube.

"Хотел бы я, чтобы Трамп и Хиллари выяснили отношения именно так. Думаю, даже в этой драке Хиллари победила бы", — отметил один из участников "Run The Jewels".

Отметим, что на данный момент видео уже набрало более 470 тысяч просмотров.

Видео: massappeal.