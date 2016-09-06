Фильм о событиях в Украине поборется за награду международного фестиваля

Документальная кинолента "Родные", снятая Виталием Манским о событиях в Украине, примет участие в международном кинофестивале в Торонто.

Об этом сообщает Укринформ.

В фильме, на фоне истории семьи режиссера, которая разбросана по всей Украине: от Львова до Одессы, Крыма и оккупированных регионов Донбасса, раскрываются глубинные причины конфликта между Украиной и Россией.

В рамках фестиваля состоятся четыре показа этой ленты. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала, то есть на украинском и на русском, с английскими субтитрами.

Продюсированием ленты занималась международная группа из четырех стран: Эстонии, Германии, Латвии и Украины.

Премьера "Родных" состоялась на Карловарском фестивале в июле 2016 года, затем ленту показали на Одесском кинофестивале. Показ в Торонто станет премьерой в Северной Америке.

Напомним, Слабошпицкий рассказал о фильме, который представит Украину на кинофестивале в Венеции.