Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших высших учебных заведений мира

Сразу шесть вузов Украины вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира, созданный Quacquarelli Symonds.

Об этом пишет пишет РБК-Украина.

Мировое сообщество отметило вузы из Харькова, Киева, Донецка и Сум.

Так, Харьковский национальный университет имени Каразина занял 382 место в общемировом рейтинге, за ним на 431-440 месте идет Киевский национальный университет имени Шевченко, Киевский политехнический институт расположился на 551-600 месте. Еще три вуза - Донецкий национальный университет, Харьковский политехнический институт и Сумской государственный университет попали в рейтинг на позиции +701.

Рейтинг QS World University Rankings публикуется более 12 лет британской компанией QS и входит в число наиболее авторитетных рейтингов университетов мира. Напомним, что Сумской государственный университет входит в рейтинг QS World University Rankings с 2014 года.

В сравнение с 2015 годом университет улучшил свои позиции по показателям научной деятельности: количество цитирований выросла более чем на 60%, количество научных работ — более чем на 20%.

Напомним, эксперт объяснил, почему высокий рейтинг украинского высшего образования — фикция.