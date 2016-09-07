Украинский музыкант рассказал, как стал волонтером: армию должен обеспечивать народ

Пока государство не начнет в полной мере обеспечивать военных, этим должны заниматься волонтеры.

Так заявил лидер группы "Антитела" Тарас Тополя на чате в "Главреде".

Отвечая на вопрос о своей волонтерской деятельности, он рассказал, постоянно помогает населению Марьинки и солдатам.

"Эта деятельность началась с волонтерской инициативы "Эвакуация Крым". Затем достаточно долго мы ездили с Сергеем Усиком на передовую, помогая солдатам. Впоследствии присоединились Екатерина Нечаева и Руслан Горовой. Потом все это переросло в благотворительный фонд "Свободные ЮА", в котором сейчас идет постоянная работа по обеспечению необходимым гражданского населения и детей города Марьинка, а также не прекращается сбор средств и помощь солдатам", — поделился исполнитель.

Армию должен обеспечивать народ, платя налоги. Эти налоги должны не разворовываться, а идти на нужды военных. Институт Вооруженных Сил Украины должен содержаться целиком и полностью из госбюджета. Люди это понимают, и мы все вместе давим на то, чтобы именно из государственного бюджета в полной мере обеспечивались потребности военных в форме, оружия, медицине, средствах защиты. Украинский военный должен быть экипирован лучшим образом", — заявил Тарас Тополя.

"Между состоянием на данный момент и состоянием, когда все вышесказанное станет реальностью, очевидно, должно пройти определенное время. В этот период, пока государство не начнет в полной мере обеспечивать военных, волонтеры, а главное — народ Украины, будут и должны помогать", — считает музыкант.

Напомним, группа "Антитела" представила кавер на знаменитую песню "Скрябина".