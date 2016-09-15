Американский актер Роберт Де Ниро сыграет папу Пия IX в фильме о похищении еврейского ребенка католиками.

Об этом пишет glavnoe.ua, ссылаясь на NME.

Картину снимет режиссер Бальтасар Кормакур ("Эверест") параллельно с лентой с точно таким же сюжетом, над которой работает Стивен Спилберг.

Ситуация с двумя фильмами, которые снимут в Голливуде одновременно по мотивам одной книги — "Похищение Эдгардо Мортары" Дэвида Кетцера, — сложилась после того, как в апреле Спилберг разошелся во взглядах с продюсером Харви Вайнстайном, и последний решил делать свой собственный проект с Кормакуром.

Кормакур начнет съемки в январе 2017-го, а Спилберг — весной того же года.

Ленты расскажут о реальной истории Эдгардо Мортары, которого в 1858 году шестилетним ребенком насильно забрали из еврейской семьи для воспитания в католической вере. Похищение мальчика было инициировано папой Пием IX и спровоцировало международный скандал. Вернуть Эдгардо его семье не удалось. Позврослев, он стал католическим священником.

Напомним, Вуди Аллен впервые снимет Кейт Уинслет в своем фильме.