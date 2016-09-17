Писатель объяснил, почему Путин в ближайшее время закончит войну на Донбассе

Президент России Владимир Путин в ближайшее время закончит войну на Донбассе из-за того, что его "дожали" санкции.

Об этом украинский писатель и журналист Юрий Винничук рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, глава РФ зашел в тупик, ему некуда деваться.

"Он вынужден отступать и в Сирии, и на Донбассе, и вынужден торговаться. Ему останется только Крым, с тем, что его преемник вернет полуостров нам", — считает литератор.

Также аналитик подчеркнул, что политик "просто хочет иметь на старости лет "авторитет". "Но он не вечен. Думаете, он не понимает, куда загнал Россию своими авантюрами? Что дальше двигаться некуда, придется только отступать?", — добавил Винничук.

Ранее украинский писатель и художник Лесь Подервянский заявил, что в Украине гражданам нужно разрешить свободно владеть огнестрельным оружием, поскольку, если бы сейчас на руках было 10-15 миллионов стволов, то в страну не пошел бы никакой враг.