Ученные назвали самую позитивную песню

Ученые Миссурийского университета взялись определить самую положительную песню в мире.

Об этом пишет DailyMail.

Так, ею стал один из хитов культовой группы Queen Don't Stop Me Now.

Чтобы определить самый позитивный трек, ученые провели исследование в два этапа. Сначала они опросили 1200 добровольцев, которым дали послушать 130 песен, написанных в период с начала 60-х и до наших времен. Во время прослушивания ученые фиксировали нейроимпульсы и субъективные впечатления слушателей о песне. На основе этих данных ученые сделали следующие выводы: в то время как просто хорошее настроение могут дать композиции с показателем 118 количества ударов в минуту (средняя поп-песня), ощущение счастья дарят песни с более высоким темпом — около 150 BPM.

Нейробиолог Джейкоб Джоли, который и вывел формулу "счастливой песни", уточнил, что при этом песня должна быть "в мажорном ключе и с неглупым текстом". В результате анализа темпа, слов, тематики, тональности и других факторов ученые заявили, что наиболее положительной во всех смыслах есть песня группы Queen. Кроме трека Don't Stop Me Now в списке самых позитивных оказались еще две знаменитые песни — группы ABBA Dancing Queen и Good Vibrations коллектива The Beach Boys.

