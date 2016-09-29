"Гражданский проектор" стал импульсом для развития кинематографа в Николаеве — Игорь Янковский

24 сентября для жителей и гостей Николаева стало очень примечательным днем — здесь состоялся финал Фестиваля короткометражного кино "Гражданский проектор", который проводится вот уже третий год. Темой кинофестиваля в этом году стали "Перемены", которые отображают изменения в жизни нашего государства и его граждан.

Благодаря высокому уровню организации и финансовой поддержке Фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего", кинофестивалю удалось значительно вырасти как качественно, так и количественно. Было прислано 80 короткометражных фильмов, из которых выбрали 25 лучших для показа на большом экране. Количество участников, которые прислали свои работы, также выросло в два раза Жюри кинофестиваля в этом году возглавил председатель Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

"Благодаря изменениям, которые происходят в стране, новому закону о поддержке кинематографии, благодаря таким кинофестивалям, многие из тех, кто сегодня прислал на конкурс свои фильмы, получит партнеров, инвестиции на новые проекты. Верю, что это принесет волну успеха и для страны в целом. Украину будут узнавать в мире через творчество, через искусство. Меня это радует, и мы будем продолжать поддерживать кинофестиваль в Николаеве и в дальнейшем", — сказал меценат Игорь Янковский во время открытия кинофестиваля.

"Тема фестиваля в этом году очень кстати, потому что в украинской киноиндустрии сегодня происходит очень много важных изменений. Принятие закона о государственной поддержке кинематографа без преувеличения — самый революционный шаг в реформировании украинской киноиндустрии со времен обретения независимости, и это шаг в Европу, это прощание с рудиментами Советского Союза" — добавил Филипп Ильенко.

Победителей определили в двух главных номинациях, а зрители выбрали собственного фаворита. Победителем в номинации "Документальное кино" стал Владимир Колбаса из Полтавской области с фильмом "Серебряным полем", Олег Филипенко из Киева победил в номинации "Игровое кино" с лентой "Квадраты". Приз зрительских симпатий достался фильму "День в Нико" николаевского режиссера Евгения Уманова. Благодаря финансовой поддержке Игоря Янковского все финалисты конкурса получили денежные премии, которые помогут им в дальнейшем творческом развитии.

Напомним, Благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" финансово поддерживает проведение кинофестиваля в Николаеве уже третий год подряд. Совместно с организаторами кинофестиваля они стремятся помочь талантливым кинематографистам из разных регионов Украины.

Анастасия Бахмутова