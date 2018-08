"Гнездо горлицы", или Экранизация заробитчанства

Дарине около сорока. Она возвращается в Украину после двух лет, проведенных за мытьем окон и унитазов в Италии. На границе вкладывает 20 евро в паспорт, чтобы у наших таможенников не возникало лишних вопросов. Уже на Родине на приеме у гинеколога узнает, что у нее — десятая неделя беременности. И все равно Дарина едет домой, в буковинское село в украинских Карпатах, чтобы на несколько дней увидеть мужа и дочь на Пасху. Она с блестящим чемоданом в красном легком плаще идет по бездорожью к своей деревянной хате.

"Да ты совсем итальянкой стала", — слышит Дарина от соседей. А сама вспоминает, как впервые уехала в Италию, как там ее встретила соседка Галина и за 500 евро нашла работу в доме сварливой синьоры и ее разводного сына Алессандро. Дарина не знает итальянского, а подруга поучает: "Всегда отвечай "си, синьора". Тебя не будут пронимать, на тебя будут кричать. Главное показать, какая ты ловкая в работе. Ты же не на курорт приехала". Соседка предупредила Дарину, чтобы та не жаловалась на тяжелую жизнь в солнечной стране. Сама Галина, или как там говорят на нее — Лина, уже не первый год в Италии и, несмотря на то, что дома у нее остались муж и сын, нашла себе синьора и называет его "amore mio". Дарина удивляется, но недолго…

Муж Дарины Дмитрий (его роль досталась Виталию Линецкому) в одном из разговоров с соседом небрежно роняет: "Уехала одна женщина, а вернулась другая". Главная героиня и рада бы остается дома, но у мужа свои резоны: в Украине работы нет, а дом надо достроить… да и сосед какой-то трактор купил, а ему тоже такой хочется. К слову, тот обзавелся "чудом техники" на деньги жены — той самой Гали.

В центре сюжета — женщина и неподвластные ей обстоятельства. Она одна из многих уехавших в Италию в поисках заработка, и в то же время уникальная, ведь рядом с ней жизни конкретных людей, за которых она в ответе. И их проблемы, как, впрочем, и свои собственные, деньгами уже не решить.

…И вот только что итальянец Алессандро мелькал на большом экране, а уже через неполные два часа предстает перед украинскими журналистами в лице малоизвестного актера Марио Чиприани.

"Подготовка к съемкам была странной. Я волновался, — признается он. — Но когда мы начали работать, удивился. Это была любовь с первого взгляда. Все пошло хорошо".

Итальянец говорит, что знаком с проблемой заробитчанства украинок у себя на родине: "Огромный процент итальянцев сталкивается с украинцами. Могу сказать больше: я вижу таких женщин каждый день — рядом с моим домом есть парк, где они встречаются. Я думаю, что надо иметь большое сердце, чтобы делать то, что они делают". Самой украинской сценой в фильме для Марио оказались события в церкви, куда украинки Дарина и Галина приходят в выходной на службу. Он в реальной жизни увидел сразу несколько сотен наших соотечественниц и не мог найти слов.

"Неблагодарное дело говорить о фильме. Сказано все на экране", — тем временем замечает режиссер картины Тарас Ткаченко и ждет вопросов журналистов. "Я все сказала в этой роли", — вторит ему исполнительница роли Дарины Римма Зюбина. Но после оба разговариваются. Оказывается, им все-таки есть, о чем рассказать.

Оказывается, режиссер пригласил Римму на роль без проб. Она же признается, что не общалась накануне съемок с украинками, побывавшими на заработках в Европе, чтобы лучше их понять. "Я могу существовать 24 часа и думать о фильме. И обязательно вокруг меня этот материал начинает "работать". Если еду в поезде, то рядом оказывается женщина, которая говорит по-итальянски по телефону… В фильме много того, что знакомо каждой женщине. Для этого не надо никуда даже уезжать: боль, потеря любви, разрушенная семья, недоразумения с ребенком, нереализованность. В моей жизни всего этого тоже много. И я чувствовала", — так говорит актриса о своем погружении в роль. Но итальянский актриса все-таки изучала. "Было несложно. Это моя профессия. Надо будет, выучу и китайский", — замечает Зюбина.

Уже после показа фильма "Гнездо горлицы" в нескольких городах Римма говорит, что ей удалось пообщаться со зрителями на тему заробитчанства. "На Западной Украине меня спрашивали, как будут этот фильм воспринимать в центре, на востоке? — вспоминает она. — Так я хочу сказать, что в Днепре воспринимали с куда бо́льшим проникновением в материал, чем на западе. Там ко мне подошла девушка и сказала, что была замужем за иностранцем, но вернулась в Украину, в страну, где война, и на нее смотрят как на сумасшедшую. Другая история — женщина с двадцатилетней дочкой очень горячо благодарила: "Меня звали на заработки. Я долго сомневалась, но отказалась. Я потеряла тысячи евро. Но на весах была судьба моего ребенка — я сейчас знаю, как и чем она живет".

По замыслу съемочной группы, фильм не должен отбить желание украинок ехать на заработки в европейские страны, но побуждает еще раз подумать, стоит ли это делать, и что они теряют дома.

Актриса Наталья Васько, сыгравшая в фильме Галину, до недавних пор не видела финальный продукт. "У нее самые свежее впечатления", — замечает Тарас Ткаченко.

"Происходящее на экране подтолкнуло к тому, чтобы дышать, смотреть, всматриваться в детали, в человеческие проявления — такие незаметные, но такие настоящие, — говорит она. — Но я волновалась за зал. Потом увидела, что и он успокоился, отложил попкорн и стал слушать. Наверное, важно, когда наступает это святая тишина, когда можно наблюдать за рождением правды: все пройдет — и надежда, и вера, а любовь останется…".

"Этот фильм о любви. Если фильм не о любви, то зачем его смотреть", — уверен продюсер фильма Владимир Филипьев.

Сюжет простой, незамысловатый, без многоточий и загадок. Предельно ясно, где белое, а где черное. Это просто рассказанная доступным языком история, которая поглощает и заставляет забыть о времени. Без фальши и искусственных эмоций. Ее сила — в сюжете и крупных планах. Кажется, что каждая скользящая морщинка на лице главной героине — отдельный штрих, деталь.

Бюджет картины — чуть больше 15 миллионов гривен. Съемки продолжались три года. С перерывами и паузами из-за недофинансирования. В один из таких трудных моментов подключились Госкино.

"Это прорывной фильм для украинского кино, — уверен первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин. — В нем хорошая смесь: это не голливудский фильм и не авторское кино, это абсолютно зрительский фильм. Местами он очень трудный. Я считаю его глубоким. Конечно, он не сможет конкурировать с голливудским лентами. Но мы надеемся, что резонанс будет большой".

Социальную драму, основанную на реальных событиях, уже успели показать на нескольких иностранных фестивалях, а летом этого года она получила "Золотого Дюка" как лучший полнометражный фильм Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля.

"Гнездо горлицы" — последняя работа актера Виталия Линецкого. В связи с внезапной смертью исполнителя главной мужской роли летом 2014 года, авторам фильма пришлось изменить сценарий, ведь тогда еще съемки не были завершены. Ныне лента заканчивается резко и неожиданно. Режиссер говорит: "Нет запланированного финала на свадьбе дочери Дарины Мироси, где должно было быть решено все". Как именно, авторы не признаются. Обещают рассказать чуть позднее. Возможно, после выхода телеверсии картины.

фото: Facebook The Nest of the Turtledove