Шендерович не понимает, какую опасность несут Наташа Королева и Кристина Орбакайте Украине

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что плохо относится к "черным и белым спискам" СБУ.

Об этом он рассказала в интервью Апостроф.

По его словам, он и сам, как фигурант "белого списка", ничего кроме неловкости не ощущает.

"Вы знаете, отношусь плоховато и к черному, и к белому. Мне кажется, что это все же вопрос не юридический, а этический. Пожалуйста, любые бойкоты, любое общественное давление по отношению к тем, кого общество считает своими противниками… Это нормально. Это вещь конфликтная, но понятная. Но когда это начинает носить юридический характер, когда это происходит за творчество номенклатурное, то я всегда против такого. Я и сам как фигурант "белого списка" ничего кроме неловкости не ощущаю. Мне очень приятно, что ко мне тепло относятся в Украине. Когда был во Львове, даже останавливали пожать руку, сказать какие-то слова благодарности, это приятно. Но когда меня Министерство культуры начинает повышать в звании, то я испытываю только неловкость", — заявил писатель.

Также публицист раскритиковал действия СБУ относительно Наташи Королевой и Кристины Орбакайте.

"Ситуация, конечно, непростая, если говорить об оккупации, оккупированных территориях. Я прекрасно понимаю ее болезненность. Но ведь СБУ — это Служба безопасности. И какой опасностью может угрожать Королева или Орбакайте, я, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, что здесь пиаровской и политической темы гораздо больше, безопасность здесь ни при чем. Естественно, это должны решать сами украинцы. Если вы спрашиваете мое мнение, мне кажется, что такого рода номенклатурные подвиги достаточно нелепы", — считает Шендерович.

Напомним, Виктор Шендерович заявил, что в РФ нет сатиры, но есть политзаключенные.