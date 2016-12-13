Мэрил Стрип может получить премию "Золотой глобус" в 30-ый раз

Сегодня в Лос-Анджелесе стали известны номинации на "Золотой Глобус" — награду, которую в Голливуде ценят не намного меньше, чем "Оскар".

Одна из номинаций – "Лучшая актриса в кино, мюзикле или комедии" снова досталась Мэрил Стрип.

В это трудно поверить, но актриса, успевшая к своим 67 годам стать живой легендой, претендует на эту кинонаграду уже в 30-ый раз.

Если Мэрил и на этот раз станет победительницей в своей категории, она получит уже свой 10-й "Глобус". А поскольку номинации на "Оскар" нередко повторяют выбор организаторов "Золотого глобуса", ей, вполне возможно, достанется еще и новая, уже 20-я номинация и на главный приз Киноакадемии.

В этом году Стрип будет претендовать на "Глобус" за свою роль в фильме режиссера Стивена Фрирса "Флорес Фостер Дженкинс" — истории состоятельной женщины, мечтавшей любой ценой стать оперной певицей. А в предыдущий раз Мэрил унесла домой свою награду в 2012-м, сыграв Маргарет Тэтчер в драме "Железная Леди". Впрочем, прежде, чем мы узнаем, удалось ли Стрип снова стать победительницей, придется набраться терпения: результаты будут объявлены только 8 января.

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.