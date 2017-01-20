Начался чат с французским певцом и композитором Paul Manandise

На сайте "Главред" начался чат с французским певцом и композитором PaulManandise.

Певец родился в Брюсселе, начал петь ещё с детства, занимался с репетитором по вокалу, позже поступил в консерваторию. Пел в церковном хоре, на Рождественских службах, где присутствовали члены королевской семьи Бельгии.

Переехал в Украину ради своей любимой жены и решил покорять украинскую эстраду.

27 января Поль представит Украине свой новый клип на песню "Небокрай". Презентация клипа будет проходить в центре Киева в Украинском доме. Масштабная вечеринка соберет многих звезд шоу-бизнеса. Полю трудно говорить на украинском языке, поэтому украинская песня станет для исполнителя еще одним достижением его творческого пути.

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