Поклонники Тины Кароль в восторге от новости, что она стала "Народной артисткой Украины"

22 января, в День Соборности Украины украинской певице Тине Кароль было присвоено почетное звание "Народной артистки Украины".

Поклонники певицы радостно и схвально восприняли такое решение президента Петра Порошенко.

"Для меня это большая гордость — объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям", — сказала певица.

Фолловеры Тины Кароль написали много лестных отзывов и не скупились на комплименты на ее странице в Facebook.

"Наконецто официально!!! Для нас Тина Кароль уже давно НАРОДНАЯ!!! Поздравляем!!!", "Она действительно одна из тех Людей, которые и без цеи официальной награды, давно уже является заслуженной и народной артисткой Украины .... за настоящий талант и искреннее сердце .... Поздравляем!", "Тиночка — воплощение женственности, мудрости и красоты, таланта и патриотизма", "Поздравляю Тиночка с таким почетным званием!!! Тина ты лучшая!!!", "Реально это тот человек, который это заслужил уже очень давно, и никому не продалась, жаль что власть этого не сделала раньше. Тиночка благодарим что ты такая настоящая, сильная, искренняя и очень, очень талантливая, низкий поклон", "Тиночка мы Вами гордимся !!! Вы наша гордость!!! Радуйте нас своими песнями и в дальнейшем!!! Поздравляем !!!!!!", "Сердечно поздравляю!!! Достойная! Вдохновение и силы на дальнейшие творческие достижения, Божьей благодати", "Тина ты молодец!!! Заслуженно. А у Лорак нужно забрать звание, продала и себя, и Украину!", "На 100% поддерживаю. А у Лорак забрать не только звание Народной, но и лишить гражданства", — пишут подписчики Кароль.

Напомним, популярную песню Тины Кароль будут изучать в школе.