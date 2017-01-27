Глава Каннского кинофестиваля рассказал о перспективах украинского кино на международном рынке

Глава Каннского кинофестиваля заявил, что перспектива развития нашей киноиндустрии на международном рынке зависит только от качества фильмов.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Радио Вести.

Генеральный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо рассказал про современное кино и ожидание нового украинского кинематографа.

"Мы гордимся, что Украина есть в официальном отборе. Мы хотим, чтобы Украина вернулась в будущем, но это будет зависеть от фильмов", — отметил Фремо.

Также Тьерри сообщил, что Голливуд ставит свой способ создания фильма, в то время как по всему миру существуют яркие и талантливые режиссеры, остающиеся без внимания.

"Моя работа искать хорошие фильмы каждый год. Но, конечно, Украина — большая страна кино, мы это знали. Мы знали это из СССР, тех времен. Естественно, мы живем в эпоху доминирования американского кино, конечно Америка большая страна кино, я вырос в то время, когда, будучи фанатом кино, ты был любителем американского кино", — объяснил глава кинофестиваля.

Напомним, в Украине начался фестиваль французского кино.