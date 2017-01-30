Стивен Кинг сравнил Трампа с хулиганом, который портит дорогое авто

Американский писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с хулиганом, который портит дорогой автомобиль.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время литератор уточнил, что хорошим авто являются Штаты.

"Представьте хулигана, который насыпает сахар в бензобак дорогой и аккуратной машины. Трамп — это хулиган. Америка — это машина", — отметил Кинг.

Imagine a hooligan pouring sugar into the gas tank of an expensive and well-maintained car. Trump is that hooligan. America is that car. — Stephen King (@StephenKing) 29 січня 2017 р.

Ранее американский финансист Джордж Сорос говорил, что "обманщик и аферист" Дональд Трамп может стать диктатором, если ему "удастся выйти сухим из воды". Ознакомиться с мнением аналитика можно здесь.