Олег Скрипка формирует новый состав "ВВ"

Известный украинский рок-музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" (ВВ) Олег Скрипка готовит достойную смену из подрастающего поколения — собирает новый, детский, состав легендарной группы.

Об этом сам артист сообщил в комментарии журналисту "Лайма".

Скрипка намерен сделать рок-группу из талантливых детей, которые будут петь песни "ВВ" на рок-бале под названием "Рок до зірок", который состоится в День космонавтики, 12 апреля.

Как он рассказал, в проекте примут участие его собственные дети (играют на фортепиано), а также, возможно, дети других знаменитостей.

К тому же, он готовит книгу с нотами песен "ВВ" для учеников музыкальных школ, по которым ученикам будет гораздо веселее учиться, чем по композициям Сергея Рахманинова и прочих классиков.

Напомним, Олег Скрипка показал детей в новом видео.