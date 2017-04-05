Письмо Альберта Эйнштейна ушло с молотка на аукционе за 54 тыс. долларов

Письмо Альберта Эйнштейна, которое он адресовал преподавателю физики Артуру Л. Конверсу, было продано на аукционе за 53,503 долларов.

Об этом сообщает Washington Times.

Примечательно, что первоначальной ставкой было 15 тыс долларов. Личность покупателя не раскрывается.

Как отметили представители аукциона, письмо много лет хранилось в семье Конверса. Из текста письма, представляющего собой ответы на вопросы Конверса, можно сделать вывод, что оно имело отношение к Теории относительности и проведению экспериментов – в частности, там упоминается о том, что результаты эксперимента можно объяснить с помощью электростатической теории, но сама суть опытов не раскрывается.

Возможно, эксперимент даже не проводился в реальности, а был мысленным.

Вопросы Конверса напечатаны на машинке, ответы Эйнштейна вписаны от руки. Также в письме содержится несколько диаграмм.

Напомним, драгоценности Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Софи Лорен продадут на аукционе.