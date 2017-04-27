В новом фильме с Томом Хэнксом показали кадры из Евромайдана

26 апреля в Киеве состоялся предпоказ фильма Сфера (The Circle) с американским актером Томом Хэнксом и британкой Эммой Уотсон в главных ролях.

Об этом пишет ivona.

В новом фильме Сфера (The Circle), который был презентован киевским журналистам 26 апреля в кинотеатре Оскар (ТРЦ Gulliver), показали кадры из событий на Евромайдане.

В одном из фрагментов киноленты с 60-летним Томом Хэнксом и 27-летней Эммой Уотсон в главных ролях можно увидеть украинский флаг и спецподразделение МВД Украины — "беркутовцев", которые защищали беглого президента нашей страны Виктора Януковича во время массовой многомесячной акция протеста в центре Киева.

Отметим, что Евромайдан начался 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, и поддерживался выступлениями населения в других городах Украины.

Напомним, Эмма Уотсон может получить до 15 млн долларов за роль в "Красавице и чудовище".