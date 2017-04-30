Запрещен в Украине. Победитель "Евровидения" попал в "черный список"

Еще один российский певец внесен в "черный список" запрещенных в Украине артистов.

В базу центра "Миротворец" попал победитель Евровидения-2008 Дима Билан за посещение Крыма после аннексии полуострова Россией, сообщает ONLINE.UA.

"Российский певец и киноактер, с нарушением украинского законодательства выступал в оккупированном Россией Крыму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Билан выступал в 2016 году в Алуште и Судаке, а также в августе 2016 — в Артеке на "Новой детской волне".

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