Порошенко и Гройсман поздравили победителя "Евровидения", опубликованы фото с трофеем

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили участника от Португалии — Сальвадора Собрала — с победой на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", проходившем в Киеве.

Поздравления они написали на своих страницах в Facebook.

По данным УНИАН, рок-группа O.Torvald, которая представляла нашу страну, с песней "Time" заняла 24 место из 26.

"Поздравляем Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса!", — отметил глава государства.

Украинское государство получило от зрителей и судей 36 баллов. Два последних места заняли Германия и Испания, у них шесть, а также пять баллов соответственно.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко решил не посещать финал "Евровидения-2017" из-за гибели четырех мирных жителей в Авдеевке Донецкой области. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Таблица: eurovision.tv, видео: Eurovision Song Contest