Путин о Евровидении. Киев не способен проводит такие мероприятия. Мы правильно поступили

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал песенный конкурс "Евровидение-2017", который проходил в Киеве.

Российский лидер считает, что украинская власть сейчас якобы "не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", пишет ТСН.

"Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в Интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно", — сказал Путин.

Стоит отметить, что после того, как российской конкурсантке Юлии Самойловой запретили въезд в Украину за выступление в оккупированном Крыму, РФ отказалась транслировать конкурс.

Как сообщалось ранее, российская претендентка на участие в "Евровидение-2017" Юлия Самойлова после запрета въезда в Украину в день первого полуфинала пела в оккупированном Крыму. Именно из-за визитов на полуостров СБУ запретила ей пересекать границу нашего государства. В результате длительных дискуссий и отклоненных предложений Россия не принимала участия в музыкальном первенстве.

видео: ТСН