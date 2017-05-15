Константин Меладзе извинился за провал O.Torvald на "Евровидении"

Несмотря на то, что "Евровидение" уже завершилось и уехало в Португалию, обсуждения выходят на новый уровень.

Свое мнение по поводу выступления украинцев высказал и продюсер Константин Меладзе. Именно он был одним из жюри национального отбора.

В передаче "Небачене Євробачення" на канале СТБ он попытался объяснить, почему Украина оказалась на третьем месте с конца.

"Мы избегаем, мне кажется, основной темы. Вы назвали выступление Италии провалом. Но я думаю, что настоящий провал — это, безусловно, выступление нашего участника. Для такой поющей страны, в которой большое количество выдающихся музыкантов, 24 место — это позор. Но в этом позоре, безусловно, есть виноватые люди. И виноваты в этом только исключительно жюри, в котором был и я. Не сумели договориться о каком-то едином кандидате. Я голосовал за Tayanna, и по сей день считаю, что она выступила бы наилучшим образом. Андрей голосовал за Melovin. Джамала голосовала за группу O.Torvald. Голосовали мы все вразнобой. И были удивлены, каким образом вдруг попал именно этот человек на "Евровидение". Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку.

Он также прокомментировал выбор Джамалы.

"Просто ей понравилось, и проголосовала. Без учета перспектив на "Евровидении". А мне кажется, что все-таки нужно думать на несколько шагов вперед.

Мне кажется, нужно либо вообще менять схему отбора, либо нужно категорически менять жюри. Может быть, не нужно сажать туда селебритиз, которые, прежде всего, думают о собственном реноме и так далее, а нужно посадить тех людей, которые реально будут оценивать степень готовности человека, жанра к участию в "Евровидении".

Поэтому хотелось бы извиниться за столь плачевное выступление и за столь позорный итог нашего участия. И еще раз говорю — вина за это лежит исключительно на членах жюри, которые не справились со своей задачей и не отобрали наисильнейшего человека для участия в этом "Евровидении", — заявил продюсер.

Напомним, Джамала считает, что у победителя "Евровидения-2017" удивительный голос.