"Евровидение" не окупилось Украине

Украине не удалось окупить затраты на проведение "Евровидения", которое принесло бизнесу около 500 млн грн доходов, сообщил директор Департамента туризма Киевской администрации Антон Тараненко.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

На подготовку к шоу Украина потратила больше: 455 млн грн было выделено из госбюджета, еще 200 млн — из бюджета Киева. В смету расходов вошли 250 млн грн на подготовку дорожной инфраструктуры столицы.

Больше других от проведения "Евровидения" выиграли гостиницы и хостелы, которые были заполнены примерно на 80%.

По данным Киевской госадминистрации, на "Евровидение" приехало около 60 000 туристов, из них около 20 000 иностранцев. Зарубежные гости в среднем тратили в столице 150 евро в день и за четыре дня оставили в Киеве около 12 млн евро (360 млн грн), рассказывает Тараненко. Внутренние туристы оставляли в городе примерно по 800 грн в день и за те же четыре дня принесли Киеву 128 млн грн.

В агентстве concert.ua, которое занималось продажей билетов на шоу, не раскрывают билетную выручку. Но чтобы продать все билеты на оба телевизионных полуфинала, организаторам пришлось устраивать масштабные распродажи.

Получить сверхприбыли не удалось и собственникам ресторанов. Заведения на Крещатике и возле станции метро Левобережная зафиксировали падение посещаемости примерно на 20%.

Рост пассажиропотока в Борисполе оказался лишь немногим выше, чем в обычные дни. В период проведения Евровидения в главный аэропорт Украины ежедневно прилетало 27 000-28 000 туристов, рассказывает генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. Эта цифра на 2000-3000 превышает среднестатистический показатель. "Большого ажиотажа мы не увидели", — отмечает Рябикин.

На майские праздники пассажиропоток в Борисполе традиционно увеличивается независимо от проведения конкурса.

Напомним, в оргкомитете "Евровидения" резко высказались о поступке пранкера Седюка.