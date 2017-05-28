Джамала впервые прокомментировала ужасную выходку скандального пранкера Седюка, опубликовано видео

Победительница "Евровидение-2016", известная украинская певица Джамала впервые прокомментировала инцидент с пранкером Виталием Седюком во время своего выступления в финале песенного конкурса в Киеве.

Стоит напомнимть, что тогда Седюк выбежал на сцену к Джамале и обнажил ягодицы. Однако тогда певица не растерялась и даже не подала вида, что что-то произошло. Сложилось впечатление, будто артистка вообще не заметила пятую точку Седюка, пишет ТСН.

"Я все увидела. Я вам больше скажу. Он испугался больше, что мне просто все равно. Я себе пою свою песню, несу свой месседж, который мне нужно. Кажется, что у него была какая-то нотка, он как будто не понял, почему я не испугалась. Я делала свое дело. У меня премьера песни. Я пою в камеру, я делаю свою работу", — сказала Джамала.

Она также считает, что слишком обвинять одиозного пранкера не стоит.

"А вот, что делала охрана, которой было очень много, что она делала в этот момент, для меня это вопрос и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить и прочее. Вот к охране и к организаторам у меня есть много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они — нет. Они не защищали меня. Там была сотня охраны. Они дали ему 30 секунд оббежать, побежать. Это очень плохой момент, который нужно выяснить, кто же виноват. А виновный есть. И не пранкер. Аваков говорил: "Нужно посадить...", — не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вы должны отвечать за это", — отметила Джамала.

Напомним, 13 мая сообщалось, что во время выступления Джамалы на сцену выскочил мужчина из зрительного зала, завернутый во флаг Австралии, и прошелся по сцене со спущенными штанами. Его сразу же вывела охрана, но его выходку показали в прямом эфире финала "Евровидения-2017". Позже выяснилось, что скандалистом оказался известный украинский пранкер Виталий Седюк.

Видео: ТСН