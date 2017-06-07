Самойлова вновь готовится штурмовать "Евровидение"

Российская певица Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в "Евровидении 2017" из-за незаконного посещения Крыма, готовится к участию в следующем песенном конкурсе.

Благодаря победе Сальвадора Собрала, в 2018 году мероприятие пройдет в столице Португалии — Лиссабоне.

"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное — получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать насколько я хорошо подготовилась", — сказал Самойлова РИА "Новости".

Артистка также сообщила, что новая песня для "Евровидения 2018" будет выбрана позднее.

В то же время ее старания вновь могут оказаться напрасными, так как Россию могут не допустить к участию в "Евровидении" в 2018 году из-за отказа транслировать на своей территории песенный конкурс.

Напомним, Португалия уже определилась с местом проведения "Евровидения-2018".