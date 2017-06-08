Фонд Игоря Янковского совместно с Госкино успешно провели Дни украинского кино в Риме

В первую неделю июня 2017 года Фонд Игоря Янковского, ОО "Инициатива во имя будущего" и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины и итальянской компанией 4RoomsFilm организовали и успешно провели первые за все годы независимости Украины Дни украинского кино в Риме.

Итальянской публике и представителям многочисленной украинской диаспоры были показаны: "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, "Живая ватра" Остапа Костюка, "Трубач" Анатолия Матешко, "Моя бабушка Фанни Каплан" Алены Демьяненко и отечественная киноклассика — фильм Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной".

Членов украинской делегации, в которую входили глава Госкино Украины Филипп Ильенко, основатель благотворительного фонда Игорь Янковский, продюсеры, режиссеры и актеры фильмов, представленных на фестивале, на пороге кинотеатра встречали хлебом с солью девушки в украинских национальных костюмах и невероятно красивых веночках.

"Я очень рад, что Дни украинского кино в Риме проходят в атмосфере настоящего праздника. Когда 5 лет назад мой фонд начинал программу поддержки украинского кино за рубежом, я даже не мог себе представить, как быстро это будет развиваться. Наши фильмы попадают на самые престижные мировые кинофестивали, получают призы. В Украине сейчас наблюдается возрождение отечественного кинематографа, и я рад, что мы непосредственно к этому причастны", — отметил Игорь Янковский.

Показы прошли в одном из самых известных римских кинотеатров Cinema Farnese и начались с премьеры фильма "Гнездо горлицы", действие которого проходит в Украине и Италии. Ажиотаж был такой, что на открытие пришло на сотню человек больше, чем мог вместить в себя зал кинотеатра. Но все фильмы повторялись, и желающие смогли посетить любой из трех сеансов в день, на которых демонстрировалась украинская программа. А были и такие, которые смотрели сразу 3 фильма подряд, благо, все сеансы были бесплатными.

Ранее, в этот же день в Cinema Farnese прошли встречи украинских и итальянских продюсеров, которые обсуждали возможности копродукции, а также мастер-класс, посвященный особенностям сотрудничества с европейскими киноструктурами и фондами, организованный итальянскими компаниями Maia Workshops и 4RoomsFilm. Непринужденное общение продолжилось во время бизнес-ланча с традиционными итальянскими блюдами.

Ежедневные показы украинских фильмов вызвали большой интерес у публики, которая после каждого сеанса подолгу не отпускала членов съемочной группы, задавая многочисленные вопросы.

Фонд Игоря Янковского на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей — в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Таллинне и т.д.

Анастасия Бахмутова