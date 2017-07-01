Начался чат с хореографом Сергеем Костецким

На сайте "Главред" начался чат с победителем телепроекта "Танцы со звездами", хореографом, шоуменом, учредителем собственной танцевальной школы Сергеем Костецким.

В данный момент Сергей занимается организацией благотворительного проекта на базе собственной хореографической школы для детей, которые имеют огромное желание танцевать, но по социальным причинам не могут посещать хореографические занятия. Проект будет стартовать с 4-6 сентября, однако, перед этим еще будут просмотры и кастинг, ведь желающих уже достаточно, но Сергей хочет отобрать самых талантливых.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.