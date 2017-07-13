Украина обжаловала заморозку 15 млн евро гарантий за проведение "Евровидения-2017"

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) подала жалобу на заморозку и инициирование процедуры ареста Женевским управлением принудительного взыскания задолженности 15 млн евро, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу.

Об этом сообщил журналистам председатель Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания в четверг, пишет Телеграф.

"Подано уже в суд. С нашей стороны, адвокатская фирма, которая нас представляет, пошло уже обжалование. Мы основываемся на том, что 15 млн евро — это государственные средства, которые не предусмотрены к любым искам, кроме обеспечения "Евровидения". Пожалуйста, верните", — рассказал он.

По его словам, НОТУ ожидает назначения даты суда и рассмотрения этого вопроса.

"Это дело не двух-трех дней. Рассмотрение может длиться два-четыре месяца", — отметил Аласания.

Как сообщалось, Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило и инициировало процедуру ареста 15 млн евро, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу в виде гарантии надлежащего проведения "Евровидения-2017".

В СМИ связывали заморозку средств с тем, что ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции НОТУ как правопреемницы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по иску компании Euronews о взыскании с нее 10,59 млн евро, что эквивалентно около 251,76 млн грн.

Напомним, хиты "Евровидения" впервые в истории выпустили на виниловых дисках.