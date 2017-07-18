В Украине появились 3D туры по музеям под открытым небом

В Украине создали 3D туры по семи музеям под открытым небом из разных регионов страны, среди которых Нацмузей народной архитектуры и быта Пирогово, а также "Мамаева Слобода".

Об этом пишет Сегодня.

Благодаря 360-градусным панорамам можно прогуляться по территории музеев, изучить окрестности и заглянуть внутрь домов

Теперь все желающие могут бесплатно увидеть интерьер старинных домов, зайдя на сайт "Музеи Украины под открытым небом".

"3D-туры по музеям под открытым небом представляют историю жизни в разных регионах Украины, включая уникальные коллекции этнографических и архитектурных объектов из всех регионов Украины, датированные XV-XIX веками. Список музеев под открытым небом в рамках проекта включает: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово), Музей народной архитектуры и быта во Львове "Шевченковский гай" (Львов), Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий), Закарпатский музей народной архитектуры и быта (Ужгород), Центр народоведения "Мамаева Слобода" (Киев), Запорожская Сечь — Национальный заповедник "Хортица" (Запорожье), Резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин). Проект является частью кампании "Автентична Україна". Перечень музеев будет постепенно наполняться", — пояснили в Google Украина.

В компании также пояснили: чтобы начать виртуальное путешествие, нужно выбрать на карте один из семи музеев, и с помощью удобной навигации и голосового сопровождения на трех языках — украинском, русском и английском — вы сможете узнать интересные факты об истории украинской культуры. Благодаря 360-градусным панорамам можно не только прогуляться по территории музеев и изучить окрестности, но и заглянуть внутрь домов и ознакомиться с музейными экспозициями.

Напомним, Даша Малахова открыла кулинарное пространство и презентовала pop-up музей.