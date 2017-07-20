Сергей Мартынюк о запрете российских соцсетей: для многих музыкантов это было ударом

Сергей Мартынюк рассказал, что запрет российских соцсетей ударил по украинским музыкантам.

Об этом фронтмен группы "Фіолет", арт-директор фестиваля "Бандерштат" заявил на чате в "Главреде".

Тактически для музыкантов это действительно было ударом, потому что многие украинские группы при отсутствии рекламных бюджетов на концерты и туры активно пользовались удобным функционалом сети Вконтакте. Соцсети были удобны и тем, что позволяли авторам музыки, молодым группам легко распространять свою музыку среди огромных аудиториями подписчиков. Чего Фейсбук, к примеру, в силу своего интерфейса и функционала, делать возможности не дает. Однако стратегическое решение о блокировании российских сетей вполне оправдано, на мой взгляд. Единственное, что очень хотелось бы, чтобы власть так же упорно ремонтировала дороги", — заявил музыкант.

Напомним, Alyosha ушла из российских соцсетей.