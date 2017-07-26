Терминатор возвращается: Джеймс Кэмерон снимет новую трилогию

Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе.

Об этом пишет ria.ru.

"Вопрос в том, изжила себя франшизы или ее можно освежить. Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать", — заявил режиссер в интервью.

По его словам, сейчас он и Эллисон склоняются к созданию трилогии. Ранее голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявлял, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор". Пятая часть боевика — "Терминатор: Генезис" — вышла на экраны в 2015 году.

Позднее СМИ сообщили, что руководство кинокомпании Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы "Терминатор", поскольку разочаровалось в последней картине.

Напомним, Леонардо ДиКаприо сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе.