Логотип украинского конкурса "Евровидение" стал лучшим на престижном конкурсе дизайна

Символы конкурса "Евровидение", который проводился в Киеве, получили победу на известном конкурсе в сфере дизайна.

Об этом пишет MMR.

Так, лого и айдентика музыкального первенства завоевали премию Best of the best в номинации Communication Design на конкурсе Red Dot Award. Это — один из самых именитых конкурсов промышленного и коммуникационного дизайна.

В ходе мероприятия 24 эксперта оценивали более восьми тысяч креативных работ от агентств, дизайнеров и компаний из 50 стран. Лучшие работы в каждой категории получили награду Best of the Best.

К слову, основой визуального образа логотипа и символики стало традиционное украинское ожерелье.

Слоганом "Евровидения-2017" была фраза Celebrate Diversity — Уважай многообразие! Работа по дизайнерскому оформлению была создана объединенной командой Banda Agency и дизайн-студии Republique.

