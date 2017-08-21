Олег Басилашвили: Россия должна идти в русле нравственности, а не громыхать оружием и запугивать

21 августа 2017, 16:36

Актер негативно относится к теме пропаганды на телевидении и деятельности тех, "кто играет чувствами людей".

Олег Басилашвили

Актер Олег Басилашвили, который сейчас находится в "белом списке" Украины, пообщался на тему пропаганды на телевидении военных действий.

Звезда рассказал "Росбалту", как относится к нарастающей ненависти в обществе, в чем видит корень начала войны на Донбассе и проблемы Крыма.

"Я думаю, что наоборот — и война в Донбассе, и проблема Крыма вызваны всеобщим нагнетанием ненависти. Мне казалось, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем. Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Я смотрю — вот уже Европа, которая объединилась в одно общее конфедеративное государство, подошла к такому пониманию ближе", — подчеркнул Олег.

К тому же, по мнению артиста, акцент на "громыхании оружием и запугивании всех и вся" в контексте развития России должно смениться путем "нравственности".

"Да, Россия — государство еще молодое, мы начали развиваться значительно позже, чем европейские страны. Но, наверное, мы тоже должны следовать в русле нравственности, а не громыхания оружием и запугивания всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей… Каким образом моя великая, прекрасная родина оказалась в этом ряду? До чего же мы ее довели?" — удивляется он.

Любой призыв к войне является тягчайшим преступлением, которое должно влечь за собой пожизненное тюремное заключение — так считает актер, добавляя свое видение решения проблемы.

"Я бы хотел, чтобы мерзавцы, которые сейчас муссируют тему противостояния, сами оказались в смертельном бою. Чтобы хотя бы одного из них положить в окоп, на передовую. Я имею в виду всех, кто волей или неволей раздувает противоборство, агрессию и войну", — подчеркнул он.

Басилашвили негативно относится к теме пропаганды на телевидении и деятельности тех, "кто играет чувствами людей".

"Но стоит только такого актера, который играет чувствами людей, вообразить на поле боя, где-нибудь на Курской дуге, — вы сразу поймете, насколько этот человек подл и мерзок. Вот бы этих товарищей с телевидения туда! Они бы всех там научили, как сражаться, да?", — уверен артист.

По словам Олега, он испытывает "ощущение, что у нас в России все в абсолютном порядке, а главная наша забота — судьба Украины и США".

"А что у крестьянки голопупенькой из какой-нибудь заштатной деревни, где остались всего три жилых избы, заработок 4-3 тысячи рублей, да и те у нее внук отбирает на пропой, — это никого не волнует. Вот что самое страшное!" — утверджает мужчина.

Есть у Олега Валериановича и путь решения этого вопроса.

"Для того чтобы уничтожить накопившееся в стране чудовищное количество зла и недоброжелательства, необходимо проводить реформы, которые были бы направлены на развитие всех сторон нашей жизни: экономики, культуры, здравоохранения, науки — и в первую очередь образования. Когда мы запустили первый искусственный спутник Земли, совершенно неожиданно опередив американцев, те вложили деньги не в космическую промышленность, а в начальное образование. И поэтому достигли Луны", — подытожил он.

Напомним, писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что россияне сами себя загнали в изгои.

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Донбасс Россия война Крым актер Басилашвили
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