Знаменитые украинцы прочли стихотворение Шевченко на немецком, опубликовано видео

К старту украинско-немецкого года языков украинские звезды прочли "Садок вишневий коло хати" Тараса Шевченко на немецком языке.

Стих Тараса Шевченко организаторы проекта выбрали не случайно: в 2017-м "Садку..." исполнилось 170 лет, сообщает Сегодня.

Героями видео стали Джамала, Саша Кольцова, Остап Ступка, Виктор Бронюк, Анна Панова и Юрий Марченко.

"Мы пригласили звезд продекламировать перевод всемирно известного стихотворения Тараса Шевченко "Садок вишневий…". Таким способом мы хотим не только отметить 170-летний юбилей одного из самых популярных украинских стихотворений, но и показать, что на немецком он звучит так же мелодично, ― говорит директор Goethe-Institut в Украине Беате Кёлер. ― Участники нашего видеопроекта владеют немецким языком на разном уровне. Например, Джамала хорошо говорит на немецком, а телеведущая Анна Панова и актер Остап Ступка знают всего пару фраз. Но все герои справились со стихотворением одинаково успешно!".

На съемках Джамала сравнила немецкий язык с джазом и рассказала о своем опыте изучения этого языка: "Я начала ходить на курсы, чтобы поступить в Цюрихскую консерваторию. Потом стала петь арии Вагнера, поняла, какие они глубокие и чувственные, и убедилась, что немецкий язык может быть благозвучным".

Актер Остап Ступка заверил, что при необходимости выучил бы немецкий: "Я уверен, если серьезно возьмусь за это, то точно одолею. Мне близка цель проекта ― инициировать культурный диалог та подтолкнуть украинцев разного возраста к изучению языка. В реалиях современности это очень важно".

Режиссером видеопроекта стала Анастасия Буковская. Видео сопровождает песня "Колыбельная", слова которой написал Сергей Жадан, а исполнили группа "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова.

Украинско-немецкий год языков официально стартует уже 9-10 сентября. Первым масштабным событием станет фестиваль-открытие на Контрактовой площади в Киеве. В его программе — концерты немецких и украинских групп, самый массовый урок немецкого языка, мастер-классы по робототехнике, спектакли, Литературный сад под открытым небом и многое другое.

Напомним, наиболее выдающимся соотечественником всех времен украинцы считают поэта и художника Тараса Шевченко.