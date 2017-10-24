Новинки украинского кино: "Крестный отец" по-закарпатски и скандальный молочник

Обе картины сняты при поддержке Госкино. Вот только первая – трагикомедия - рассчитана на массового зрителя, вторая – криминальный триллер - качественное фестивальное кино.

Скандальный молочник

"Нетленку снимаешь?", - спросили как-то у режиссера Владимира Лерта. За окном был 2013 год. Тогда никто и не мог себе представить, что до премьеры его фильма "Мир вашему дому!" остается еще четыре года.

Со скандалом выиграть конкурс Госкино с бюджетом в 20 миллионов гривен в 2012 году и остаться без финансирования в 2014-м, планировать на главную роль украинца Богдана Ступку, а получить россиянина Князева – это всего несколько противоречивых эпизодов из жизни ленты, которая в этом году стала фильмом-открытием специального события кинофестиваля "Молодость".

"В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи, - говорит мягкий мужской голос за кадром. - Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище... Таков обычай! Здороваясь, русские снимали шапки. Евреи шапок не снимали никогда! Обычай! В селе жили Степан-плотник, Мотл-закройщик, Федько-писарь и молочник Тевье Тевель. Половина Анатовки соблюдала субботу, а половина – воскресенье. У одних был поп, а у других - раввин…".

Картина – по мотивам рассказов Шолом-Алейхема. Главный герой – молочник Тевье Тевель, отец пятерых дочерей. Его семья живет в одном из сел, недалеко от Киева. Отец ездит продавать сметану, молоко, творог. Его жена – Голда, растит малых детей и мечтает удачно выдать замуж старших. Да и сам Тевье хочет видеть в зятьях умных, образованных молодых людей. Но одна из дочерей – Цейтл – выходит замуж за бедного закройщика, другая – Годл – отдается революционеру, третья – Хава – влюбляется в писаря и становится христианкой. Семейные страсти кипят на фоне серьезных перемен в стране. Жители Анатовки становятся свидетелями еврейских погромов и прихода большевиков.

Тевье Лерта – добрый и одновременно строгий мужчина. Он может один раз нарушить данное ранее слово и разрешить дочери выйти замуж за молодого бедняка, а не своего ровесника богача, но не хочет простить свою дочь-христианку. Он способен впрягаться в телегу вместо лошади, но строго соблюдает каждую субботу.

Картина – комична и трагична одновременно. Множество фраз из фильма запоминаются быстро. Зал то и дело заливается смехом.

Возможно, не хватает динамики, современных операторских приемов, картинка уж слишком статическая – действие происходит на нескольких гектарах музея под открытым небом в Пирогово. Хотя в такой статике есть и некоторые свои плюсы. Например, можно разглядеть атмосферу еврейского дома. Она была воссоздана благодаря художнику-постановщику Виталию Ясько. "Володя, если вы хотите снять видеоклип, вы можете, но евреи так не жили", - говорил мне Виталий", - вспоминает Лерт. Сам художник говорит, что ему сложно работать по-другому, все должно быть четко и по плану.

Лерт в титрах благодарит Богдана Ступку. А после поясняет, что идея сделать фильм пришла ему именно во время спектакля в театре Ивана Франка при участии Ступки. Более того, метр одобрил такой порыв и посоветовал пользоваться его именем.

"Мир вашему дому!" - фильм дублированный. Лерт ничего этакого не видит: "Половина актеров не разговаривают на украинском языке, а по контракту с Госкино мы должны были выпустить фильм на украинском". В ленте лишь несколько фраз остались на русском. Они, признаться, режут слух, и создают иное шумовое поле – резкое, звенящее. Хотя это в какой-то мере это и хорошо, ведь с помощью этого русского создается образ революционеров.

По-русски в оригинале говорит и Евгений Князев. Этому актеру, ректору московского училища имени Щукина, досталась главная роль – молочника. Когда фильм начинали снимать, был 2013 год, а в 2014-м прошла информация, что Князев стал одним из подписантов письма на имя Путина с одобрением аннексии Крыма. "Он, как ректор, попал в тот список автоматически, - уверен президент фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, которому уже порядком надоело отбиваться от нападок журналистов в последние несколько месяцев. – То же было с известным актером Баталовым. Он мне лично говорил, что ничего подобного не подписывал". Что касается Князева, то после того инцидента актер несколько раз приезжал в Украину.

"Было время, когда в Украине было ограниченное количество украинских фильмов, - продолжает Халпахчи. - А каждый фестиваль, какой бы он не был международный, должен отображать свою собственную киноиндустрию. За все годы нам не удавалось открываться украинским фильмом. И когда я увидел этот фильм, подумал, что он – как раз то, что надо. И мы надеемся, что украинский зритель придет на этот фильм. Потому что, какие бы награды не были в Каннах или Венеции, важна оценка в собственной стране. Я считаю, что наша цель – пропагандировать украинское кино".

"Мир вашему дому!" выходит в украинский прокат уже в этот четверг, 26 октября.

"Крестный отец" по-закарпатски

Еще месяц придется ждать первых показов второй большой примьеры "Молодости" - словацко-украинской ленты "Межа". Она – пример творческого и финансового сотрудничества двух стран.

В цветовой гамме этой картины очень мало теплых тонов, все больше зеленых, синих и серых. Вода в глубоком карьере, листва в закарпатском лесу, гранитные плиты, пропитанные плесенью - все перемешивается и усиливает впечатление от истории, рассказанной словацким режиссером Петером Бебьяком.

"Межа" - криминальный триллер, который западная пресса уже успела сравнить с "Крестным отцом" или "Кланом Сопрано". Фильм – реальная история о событиях 2007 года, когда Словакия присоединилась к Шенгену, что значительно усложнило жизнь местным контрабандистам по обе стороны границы.

Автор основной сюжетной линии – продюсер ленты Ванда Адамик-Грицова. Ее мать родом из Убле, что в двух километрах от словацко-украинской границы. "В этом небольшом селе я проводила все свои каникулы, видела этот край с самого детства, - говорит Ванда. - А те, кто мог наблюдать за развитием этих территорий в 1990-х, может сказать, что во время Советского Союза это был самый контролируемый участок границы, а после распада СССР стало интересно наблюдать, как началась интенсивная незаконная торговля. Западная часть Украины, как и восточная Словакия, – бедные регионы: фабрики были закрыты, не было рабочих мест, поэтому они были вынуждены зарабатывать так, как могли".

В фильме показаны несколько семей. Их отцы – участники одной большой сделки, за невыполнение условий которой, многие платят жизнью.

Сюжетные повороты часто внезапны. Старушка, которая молчала полфильма, оказывается вдруг таким себе крестным отцом в юбке, а герой, который должен умереть, неожиданно остается в живых.

"На фестивале в Карловых Варах у нас спросили, почему украинцы – все негативные герои, - вспоминает словацкий актер, исполнитель роли полицейского, Анди Гриц. – Мой ответ был таков: в этом фильме нет ни одного позитивного героя. Мы все авантюристы. Кроме женщин. Но и они находятся под давлением".

"Мы рассказываем о людях, которые живут на границе, - говорит и Ванда. - Нашей целью было показать, что не важно, кто живет по какую сторону границы. Режиссерский замысел был таков – не акцентировать внимания на том, кто словак, а кто украинец. У всех этих людей одинаковые проблемы – они должны кормить свои семьи, и они нашли такой способ это делать. И на самом деле, на тех территориях в каждой семье кто-то, так или иначе, занимается контрабандой".

"Межа" - довольно честный фильм. Авторы, кажется, хотели показать своих героев такими, какими они являются в обыкновенной жизни. Никто не стремится навязать мнение, кто положительный или отрицательный герой – зритель сам определяет это для себя. В фильме не звучат никакие выводы или оценочные суждения. Авторы просто окунают зрителя в атмосферу специфических событий, а после так же резко достают.

Отдельно стоит сказать об очень хорошей операторской работе. На презентации в Киеве главный оператор ленты – скромен. Говорит, что были отличные локации с красивой природой, которые и вдохновили. Все иное – импровизация. Его коллеги по ленте более точны: "Это вопрос таланта".

"Межа" уже собирает полные кинозалы в Словакии, заявлена на 50 различных кинофестивалей мира, а зимой поборется за "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке".