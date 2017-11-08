Названа причина смерти дочери Людмилы Гурченко

В России единственная дочь актрисы и певицы Людмилы Гурченко — Мария Королева — умерла из-за проблем с сердцем.

Об этом рассказал ее адвокат Шота Горгадзе, пишет РИА Новости.

По словам защитника, он работает над тем, чтобы женщина была похоронена рядом со своей легендарной матерью (покоится в Москве на Новодевичьем кладбище — Ред.).

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал юрист и добавил, что дата траурной церемонии еще не назначена.

Ранее сообщалось, что Мария Королева скончалась на 59-м году жизни, последние несколько дней она чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу, но не дошла до поликлиники — умерла в подъезде.