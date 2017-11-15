В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео
15 ноября 2017, 15:40
Гроб с телом Задорнова поклонники провожали аплодисментами.
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Фото: gazeta.ru
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Фото: gazeta.ru
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Фото: gazeta.ru
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Фото: gazeta.ru
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Фото: gazeta.ru
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Фото: gazeta.ru
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео Delfi.lv
Сегодня, 15 ноября, в Латвии на кладбище Яундубулты в Юрмале рядом со своим отцом похоронили писателя-сатирика Михаила Задорнова, который скончался на 70-м году жизни от рака.
Отпевание состоялось в рижском соборе Александра Невского, сообщает "Газета.ru".
Многие пришли попрощаться с артистом прямо к могиле — людей на кладбище почти столько же, сколько было у храма (около 400 человек. — ред.), хотя транспорт был предоставлен только родным и близким сатирика.
Гроб с телом Задорнова поклонники провожали аплодисментами.