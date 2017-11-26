В столице Грузии провели финал "Детского Евровидения - 2017"

Сегодня, в воскресенье, 26 ноября в столице Грузии, городе Тбилиси, провели финал песенного конкурса "Детское Евровидение-2017".

Победу в нынешнем году одержала россиянка Полина Богусевич с песней "Крылья". Она набрала 188 баллов.

Второе место с 185 баллами занял Григол Кипшидзе (Грузия). На третьем - Изабелла Кларк (Австралия), у которой 172 балла.

Представительница Украины Анастасия Багинская с песней "Не зупиняй" заняла седьмое место, набрав 147 баллов.

Всего в финале "Детского Евровидения-2017" принимали участие 16 исполнителей.

Как заявляют организаторы, "Детское Евровидение-2018" пройдет в столице Беларуси - Минске.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Укране выбрали ведущего национального отбора на "Евровидение-2018"