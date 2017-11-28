"Реанимация, вентиляция легких". Олегу Табакову резко стало хуже

В ночь на вторник, 28 ноября, состояние госпитализированного российского актера и режиссера Олега Табакова резко ухудшилось.

Артист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, пишут "Известия".

По данным издания, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, рядом с ним — члены семьи.

Ранее СМИ писали, что Олег Табаков попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали сепсис. Позже сын актера сказал, что любимец публики находится в московской Первой градской больнице, ему поставили диагноз воспаление легких.