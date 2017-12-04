X Ambassadors впервые выступят в Киеве

Весной в Киеве впервые выступит американская рок-группа X Ambassadors.

Свой первый альбом коллектив выпустил в 2012 году. Популярной группа стала после выхода в 2015 году первой студийной пластинки VHS. Она обеспечила музыкантам выступления на таких крупных фестивалях как Lollapalooza и Bonnaroo, а две песни из альбома (Renegades и Unsteady) получили статус платиновых.

Сейчас X Ambassadors работают над новым материалом.

Концерт пройдет в клубе Atlas 31 марта, стоимость билетов на данный момент неизвестна.

Как сообщалось ранее, в столицу Украины также впервые с концертом приедет британская группа Gorillaz. Также в Киеве выступит культовая шотландская команда Franz Ferdinand.

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