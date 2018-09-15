Атака из воды. Австралийка лишилась пальцев на ноге после педикюра рыбами

15 сентября 2018, 05:29

Жуткая история произошла в Таиланде.

Рыбий педикюр
Рыбий педикюр / Estportal

Молодая австралийка во время отдыха на курорте в Таиланде из-за местной косметической процедуры под названием "рыбий педикюр" и лишилась всех пальцев на правой ноге.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты издания Metro. Инцидент произошел еще в 2010-м. Первого пальца, впрочем, девушка лишилась еще раньше, в 2006-м, когда наступила на стекло, в ступню попала инфекция и врачи настояли на ампутации.

Затем, в Таиланде, она решила сделать себе педикюр, опустив ноги в аквариум с мелкими рыбами, которые должны были обглодать старую кожу.

Однако рыбы и грязная вода в аквариуме еще раз заразили девушку. Врачи из ее родного австралийского города Перт поставили диагноз "остеомиелит". Постепенно, чтобы спасти ее от инфекции, хирургам пришлось ампутировать ей все оставшиеся пальцы на правой ноге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста.

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Таиланд пальцы ампутация педикюр процедуры Рыбы
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