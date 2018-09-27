СМИ показали видео, как Климкин опозорился во время выступления Порошенко в ООН

Похоже, глава МИД не посчитал выступление своего президента достаточно интересным.
Глава украинского МИД Павел Климкин умудрился заснуть во время выступления своего президента Петра Порошенко, пока тот выступал на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Видеозапись опубликовал "5 канал" на своем YouTube-канале. И на ней, начиная с 17-й минуты, видно, как Климкин кемарит под речь Порошенко. Рядом с ним расположились супруга президента Марина Порошенко и и.о. МОЗ Украины Ульяна Супрун.
Напомним, что Порошенко выступил перед полупустым залом Генассамблеи ООН. Похоже, полупустой зал становится у президента дурной традицией. А теперь вот еще и сонный.
Ранее в Сети нещадно поиздевались над Климкиным и его джинсами. Фото главы украинского МИД, сделанное в Авдеевке, вызвало заметный ажиотаж среди интернет-пользователей.
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