СМИ показали видео, как Климкин опозорился во время выступления Порошенко в ООН

Климкин заснул под речь Порошенко / скриншот видео

Глава украинского МИД Павел Климкин умудрился заснуть во время выступления своего президента Петра Порошенко, пока тот выступал на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Видеозапись опубликовал "5 канал" на своем YouTube-канале. И на ней, начиная с 17-й минуты, видно, как Климкин кемарит под речь Порошенко. Рядом с ним расположились супруга президента Марина Порошенко и и.о. МОЗ Украины Ульяна Супрун.

Напомним, что Порошенко выступил перед полупустым залом Генассамблеи ООН. Похоже, полупустой зал становится у президента дурной традицией. А теперь вот еще и сонный.