"Мама штаны на вырост купила". В Сети нещадно поиздевались над Климкиным и его джинсами

Оригинальное фото / Facebook

Фото главы украинского Министерства иностранных дел Павла Климкина, сделанное во время его выступления перед дипломатами и военнослужащими ВСУ в прифронтовой Авдеевке (и в присутствии президента Петра Порошенко) стало мишенью для насмешек пользователей соцсетей.

Большее всего веселья и глумления вызвала нижняя часть гардероба чиновника –видавшие виды синие джинсы, которые ему явно велики на пару размеров. Кроме того, видимо, для того, чтобы они не волочились по земле, Климкин их "элегантно" подкатал.

"Климкин такой мимишный очаровашка, растрогал до слез джинсиками с подворотиками. С чувством стиля у наших украинских депутатов и министров - даже не печаль, а стихийное бедствие, зато с финансовым положением все зашибись. В чем их секрет − зеркала в домах отсутствуют? Casual style (повседневны стиль одежды - "Главред") курильщика и здорового человека", − ударилась в расссуждения о проблемах эстетики пользовательница Виктория Форт.

/ Facebook

"Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?", − с издевкой и отсылкой к часто критикуемому за стиль одежды президенту Порошенко написал пользователь Денис Гороховский.

/ Facebook

"Когда ты глава МИД и одел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными - и ты выкручивался как мог", − с тоном глумления предположил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

/ Facebook

"Если бог есть, он должен срочно принять меры. Это же невозможно" – прокомментировал фото, саппелировав к высшим силам пользователь Дмитий Марунич.

/ Facebook

"Прежде, чем смеяться над неопрятностью внешнего вида Порошенко, следует вспомнить, что отныне каноны протокола в его дипломатической команде ушли ещё намного дальше. Петр Алексеевич − скромный консерватор", – подытожил обсуждение пользователь Олег Волошин.

/ Facebook

К слову, сказать, глава украинского МИД попадает в конфуз со штанами не впервые. Весной прошлого года он уже "светился" на встрече со своим коллегой из Люксембурга в слишком больших джинсах и с закатанными штанинами.

/ Facebook

Напомним, ранее Павел Климкин и Марина Порошенко открыли в Хорватии консульство Украины с ошибкой в названии.