Наследница Ванги напророчила для Украины будущее на 2019 год

Каеде Убер / МирТесен

Француженка Каеде Убер, широко известная в узких кругах преемница легендарной болгарской прорицательницы Ванги (Вангелии Пандевой Гуштеровой), рассказала о том, что ожидает Украину в 2019-м.

Убер утверждает, что в год Желтой Свиньи относительно спокойная жизнь для украинцев закочнится. Якобы зимой 2018/2019 года в Украине должны вспыхнуть новые беспорядки в обществе. Причем, как утверждает Убер, они обязательно должны закончиться очередным, третьим по счету, Майданом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что девочка-"индиго" предсказала, кому не удастся спастись при Апокалипсисе.