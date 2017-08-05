Синоптики прогнозируют в Украине в воскресенье похолодание, грозы и град

В воскресенье, 6 августа, синоптики прогнозируют в Украине грозы, ливни и даже град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, на правобережье ожидаются грозы, а в западных областях возможен град.

"6 августа на правобережье Украины грозы. В западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами до 24 м/с", — говорится в сообщении.

Ранее на 7-8 августа синоптики прогнозируют в Украине незначительное снижение температуры.

Напомним, ранее синоптики и спасатели предупредили украинцев о сильной жаре.