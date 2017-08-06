Погода крутит хвостом. Синоптики предупреждают о похолодании, грозах и ливнях

6 и 7 августа Украину ждет очередное штормовое предупреждение. Уже в ближайшие 3 часа в Киеве и области станет прохладнее, ожидаются грозы с градом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие 3 часа и до конца дня 6 августа, а также в течение 7 августа по Киеву и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град", — говорится в сообщении.

Также синоптики объявили штормовое предупреждение и на понедельник, 7 августа. В частности, грозы, местами сильный дождь и град, и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются по всей территории Украины, кроме южных и восточных областей.

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook также предупреждает украинцев об ощутимом похолодании.

"Погода — сложная, пестрая, крутит хвостом", — написала она.

По данным синоптика, на западе, вокруг Карпат, может быть даже + 15 + 18 градусов!

"В общем похолодание коснется западных и северных областей. На западе преимущественно завтра ожидается + 18 + 24, на севере + 22 + 28 градусов.

В центральных областях + 26 + 32, в Днепропетровской до + 32 + 35 градусов еще.

Жара и злая жара еще остаются в южной части и в восточных областях, + 32 + 38 градусов.

Похолодание летом просто так не приходит.

Ливни, грозы, возможны шквалы и град.

Все это уже ближайшей ночью начнется на западе, севере Украины.

Также завтра ливни с грозами ожидаются в Винницкой, Кировоградской, местами в Черкасской и Одесской областях.

Восточные области — Харьков, Донецк, Луганск, большинство юга, Николаев, Запорожье, Херсон, Крым, а также Днепропетровщина и Полтавщина — останутся без дождя в понедельник.

В Киеве синоптическая ситуация кардинально меняется: 7-го августа — дожди, грозы.

И наконец — внимание! — в столице похолодание в понедельник до + 23 + 25 градусов. Как это ни смешно, но может вечером даже быть прохладно.

8 августа будет еще свежая погода, 9 августа просто комфортно тепло, а с 10 августа снова возвращается жара", — отмечает Диденко.

Напомним, ранее синоптики и спасатели предупредили украинцев о сильной жаре.